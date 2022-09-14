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Eskişehir'de Frig dönemine ait tabakalar bulundu

Eskişehir'de 33 yıldır devam eden kazı çalışmalarda Şarhöyük'te geç Frig dönemine ait tabakalara ulaşıldı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:13
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Eskişehir'de Frig dönemine ait tabakalar bulundu

Eskişehir'de Frig dönemine ait tabakalar bulundu
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AA

Bilim heyetiyle beraber 15 kişilik ekiple yürütülen kazılarda, taş temel üzerindeki kerpiç yapılaşmaların dönemlerine ait bulgular elde edilmeye çalışılıyor.

Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Bilge Baştürk, 30 yılın üzerindeki kazı çalışmalarının bölge arkeolojisi için önemli olduğunu vurguladı.

Baştürk, ulaşabildikleri verilerin yaklaşık 6 bin yıl öncesine ait olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu verilerin dışında erken tunç çağı ile ilgili çok önemli verilere ulaşıldı ancak, mimari tabaka olarak Hitit, yaklaşık 7-8 metre Hitit dolguları ve onun üzerinde Frig, onun üzerinde Helenistik, onun üzerinde Roma, onun üzerinde bir Bizans kalesi. Bu şekilde 8 farklı kültürel evreyi burada takip edebiliyoruz. 'Şarköyük Höyük Konisi' 450x500 metre boyutlarında Anadolu'nun önemli büyüklükteki höyüklerinden biri. Çevre yolu kenarında bir nekropolle beraber oldukça geniş bir alanı kapsayan bir yer."

ERKEN HELENİSTİK TABAKALARI
Baştürk, bilim heyetiyle beraber 15 kişilik ekiple çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Aslında 2019'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erken Helenistik tabakaları tespit etmiştik 2019 yılında ve bunların altına doğru inmeye başlamıştık. Şu anda geç klasik veya geç Frig diyebileceğimiz yani milattan önce 4. yüzyılın ikinci yarısına ait veya 4. yüzyılın ortalarına ait tabakaları kazmaya başladık. Buradan hedefimiz de aslında Frig tabakalarını açığa çıkartmak ve ondan sonra daha öncesindeki Hitit tabakalarını tespit etmek. Önce Frig tabakalarını açıp göstermeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bu yıl yapılan kazılarda elde edilen verilerin umut verici olduğunu dile getiren Baştürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası İç Anadolu ve burada işte bir kıyı kentlerindeki gibi sütunlu caddeler falan yok. Burada üst üste yerleşme söz konusu. Yani bu bir höyük yerleşmesi ve her gelen insan bir öncekinin mimarisini kullanıp kendisine yeni bir mimari inşa ediyor. Taş temel üzeri kerpiç yapılar var burada. Bunları da tespit etmek oldukça zor ve meşakkatli bir iş. Çok uzun süren bir iş bu yapıları tespit edebilmek. Şu anda mimari tabakalara ulaştık ve bu mimari tabakalara ilişkin de geç Frig, geç Akhamenid diyebileceğimiz seramiğe ulaşmış durumdayız."

Baştürk, arkeologlar açısından kerpicin çalışması zor bir malzeme olduğunun altını çizerek, "Aslında höyüklerin tamamı bir kerpiç yığınıdır. Bizim halkımız bunu çoğunlukla yığma toprak zanneder ama 'höyük' dediğimiz şeyin zaten tamamı kerpiçtir. Bunun içinde hangisi erimiş, hangisi yarım erimiş hangisi hiç erimeden kalmış onu tespit etmemiz gerekiyor. Bizim işimiz de o. Onu bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl kazı çalışmalarının yaklaşık 1 ay daha süreceğini belirten Baştürk, ayrıca bölgede "arkeopark" oluşturmak için proje hazırladıklarını sözlerine ekledi.

 

 

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