Eskişehir'de “Gazilerimiz Kurtuluş Mücadelesinin Kalbinde Buluşuyor” etkinliği düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kütahya Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi, Bilecik Belediyesi ve Bolu Belediyesi iş birliğiyle gaziler için “Gazilerimiz Kurtuluş Mücadelesinin Kalbinde Buluşuyor” etkinliği düzenlendi. 5 farklı şehirden yola çıkan gaziler ilk olarak, Bozüyük’te bulunan Metristepe ve Karargah Müzesi’ni ziyaret ederek, Metristepe Zafer Anıtı’nı gezdi. Gaziler, daha sonra İnönü Karargah Binası ve Savaş Müzesi’ne geçti. Ardından Kütahya, Afyonkarahisar ve Bolu’dan geziye katılan gaziler Eskişehir’e ulaştı. Gazileri karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Ülkemizin bağımsızlığı ve ulusal birliği uğruna mücadele ettiniz. Sizlerin hakkını asla ödeyemeyiz. Sizleri şehrimizde görmek çok güzel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun" dedi. Gaziler, Başkan Ünlüce’ye anlamlı ev sahipliği nedeniyle teşekkür plaketi takdim ettiler.

Gaziler Odunpazarı Evleri, Eskişehir Kurtuluş Müzesi ve Şarhöyük Mahallesi'ndeki Büyük Park’ın içinde bulunan “Şehitler Anıtı”nı gezdi.

Eskişehir ve Bilecik’ten geziye katılan gaziler ise Kütahya Dumlupınar Şehitliği’ni, Afyonkarahisar’da bulunan Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi’ni ziyaret etti.