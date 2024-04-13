Eskişehir'de gondol kuyruğu

Kaynak: İHA
Eskişehir'de gondol kuyruğu
Eskişehir'de güzel havayı ve bayram izinlerini bir araya getiren vatandaşlar, gondola binerek keyifli zaman geçirmek istedi ve bu durum kalabalık bir kuyruğa yol açtı.

Odunpazarı'nda, güzel havanın tadını çıkarmak isteyen yerel halk ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, özlenen güneşli günlerin tadını çıkarmak için dışarı çıktılar.

Parklarda ve sokaklarda gezen insanlar, gondola binmeyi de ihmal etmedi. Porsuk Çayı kenarında gondola binmek için sıraya giren vatandaşlar, talebin yoğun olması nedeniyle büyük bir kalabalık oluşturdular. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk devam etti ve sıralarda dakikalarca bekleyenler gözlendi.

Gondola binenler, keyifli anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler. Güzel havanın tadını çıkarmak için çay kenarında ve ayakta sıralarını bekleyen vatandaşlar, birlikte geçirdikleri zamanın keyfini çıkardılar.

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