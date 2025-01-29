Eskişehir'de göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi düştü

Eskişehir için yapılan sis ve pus uyarısı sabah saatlerinde etkili olurken, oluşan manzara dikkat çekti.

Meteoroloji tarafından Eskişehir için yapılan sis ve pus uyarısı sabah saatlerinde etkili olurken, oluşan manzara dikkat çekti.

ss.jpgMeteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârın ise, doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 18 derece ile Mihalgazi, 16 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

sis2.jpgÖte yandan, Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı, sis ile birlikte mistik bir havaya büründü. Sis perdesine bürünerek Porsuk Çay'ında yüzen ördekler, doğal bir şölen oluşturdu.

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