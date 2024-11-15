Eskişehir'de Hakimevi Açıldı, Hükümlülerin Rehabilitasyonu Hedefleniyor

Kaynak: İHA
Eskişehir'de Hakimevi Açıldı, Hükümlülerin Rehabilitasyonu Hedefleniyor

Eskişehir'de açılışı yapılan Hakimevi, hükümlülerin rehabilitasyonu ve meslek edinmeleri için önemli bir merkez olacak. Adalet Bakanı Tunç, 30 binden fazla hükümlünün çalıştığını açıkladı.

Eskişehir’de, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Hakimevi, kent turizmine yeni bir katkı sunmayı hedefliyor. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu iş birliğinde hayata geçirilen projede, hükümlülerin çalışması ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, açılışta yaptığı konuşmada, Hakimevi’nin kentteki turizm potansiyeline önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Aksoy, “Eskişehir, iç ve dış turizmde önemli misafirler ağırlayan bir şehir. Bu tesis, otelcilik ihtiyacımıza yanıt verecek ve hükümlülerin iş hayatına kazandırılması için bir fırsat oluşturacak” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, 372 İşyurdu Müdürlüğüne bağlı 400'den fazla fabrika ve atölyede 30 binden fazla hükümlünün çalıştığını belirterek, “Bu tesis, sadece konaklama hizmeti sunmakla kalmayacak, aynı zamanda hükümlülerin meslek sahibi olmalarına ve topluma kazandırılmalarına önemli katkılar sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Tunç, cezaevlerinde faaliyet gösteren eğitim programlarına da değinerek, “Son 5 yılda 60’tan fazla hafız yetiştirildi. Cezaevlerimizi eğitim yuvası haline getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda 77 bin hükümlü eğitim görüyor” şeklinde konuştu. Adalet Bakanlığı’nın bu tür projeleri, suçluların topluma kazandırılması ve rehabilitasyonu açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

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