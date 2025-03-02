Eskişehir'de Halk Ekmek'tekii pidelere vatandaşlardan yoğun ilgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tarafından üretilen pide, ramazanın ilk gününde vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce "Ramazan ayında lezzetli pidelerimizi Eskişehirlilerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek tesislerinde üretilen 300 gramlık ramazan pideleri, Halk Ekmek büfelerinde 15 TL’den satışa sunuldu. Ramazanın ilk gününde öğle saatlerinden itibaren başlayan pide satışıyla birlikte büfeler önünde uzun kuyruklar oluştu. Eskişehir genelinde 67 farklı büfede vatandaşlarla buluşan halk pideler, binlerce haneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ramazan ayında vatandaşların sofralarına katkı sağlamak amacıyla Halk Ekmek olarak üretime ara vermeden devam edeceklerini belirterek “Halkımızın sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan ayında lezzetli pidelerimizi Eskişehirlilerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.