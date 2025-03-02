Eskişehir'de Halk Ekmek'tekii pidelere vatandaşlardan yoğun ilgi

Kaynak: ANKA
Eskişehir'de Halk Ekmek'tekii pidelere vatandaşlardan yoğun ilgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tarafından üretilen pide, ramazanın ilk gününde vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce "Ramazan ayında lezzetli pidelerimizi Eskişehirlilerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tarafından üretilen pide, ramazanın ilk gününde vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce "Ramazan ayında lezzetli pidelerimizi Eskişehirlilerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek tesislerinde üretilen 300 gramlık ramazan pideleri, Halk Ekmek büfelerinde 15 TL’den satışa sunuldu. Ramazanın ilk gününde öğle saatlerinden itibaren başlayan pide satışıyla birlikte büfeler önünde uzun kuyruklar oluştu. Eskişehir genelinde 67 farklı büfede vatandaşlarla buluşan halk pideler, binlerce haneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ramazan ayında vatandaşların sofralarına katkı sağlamak amacıyla Halk Ekmek olarak üretime ara vermeden devam edeceklerini belirterek “Halkımızın sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan ayında lezzetli pidelerimizi Eskişehirlilerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Son Haberler
Karasu Liman İşletmesinde tahıl deposu duvarı çöktü: Cadde trafiğe kapandı
Tahıl deposunda duvar çöktü: Cadde kapandı...
İrfan Saraloğlu'nun sözleri olay oldu
İrfan Saraloğlu'nun sözleri olay oldu
Maden köyünde işçi eylemi! 110 kişi işten çıkarıldı, ortalık savaş alanına döndü
Maden köyünde işçi eylemi! 110 kişi işten çıkarıldı, ortalık savaş alanına döndü
Tersanede çalışan işçinin feci ölümü! Sepetli vinçten düştü
Tersanede çalışan işçinin feci ölümü! Sepetli vinçten düştü
‘Babam madde bağımlısı’ demişti! Baba gözaltına alındı
‘Babam madde bağımlısı’ demişti! Baba gözaltına alındı