Eskişehir’de hava sıcaklığı için sevindiren haber

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 artması beklenmektedir. Rüzgârın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının ise 32 derece ile Sarıcakaya ve 20 derece ile Mihalıççık ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.