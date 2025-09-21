Eskişehir’de hava sıcaklığı için sevindiren haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’de hava sıcaklığı için sevindiren haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı hava tahmin raporuna göre, Eskişehir genelinde havanın 2 ila 4 derece artarak parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 artması beklenmektedir. Rüzgârın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının ise 32 derece ile Sarıcakaya ve 20 derece ile Mihalıççık ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

