Eskişehir'de hayvan pazarı için yer satışları başlıyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda kurbanlık satmak isteyen vatandaşlar için yer satışları 20 Mayıs Salı günü başlıyor.

Muttalip Sarıcakaya yolu 2’nci kilometrede bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda, Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Her yıl hayvan satıcılarının ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği alanda satış yapmak isteyen hayvan yetiştiricileri için yer kiralama süreci 20 Mayıs itibariyle başlıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kiralama ücretinin kapalı padoklar için 20 bin TL, açık alanlar için 15 bin TL olduğunu ve satıcıların Hayvancılık İşletmesi Tescil Belgesi ile birlikte bu ücreti 20-22 Mayıs arasında Gelir Şube Müdürlüğü’ne, 23 Mayıs itibariyle ise doğrudan hayvan pazarına açılacak gişeye yatırabileceklerini belirttiler.

Hayvan pazarında satışlar 23 Mayıs’ta başlayacak ve Kurban Bayramı'nın üçüncü günü de dahil vatandaşlara hizmet verecek.