Eskişehir'de hücum yeleği giydi, 5 kişiyi yaraladı! Mahkeme kararını açıkladı: Ömrünün geri kalan kısmını cezaevinde geçirecek

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eskişehir'de maskeli ve yelekle, parkta beş kişiyi bıçakladığı iddiasıyla yargılanan Ara Küçükyetim’in davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti sanığa 75 yıl hapis cezası verdi.

Tepebaşı ilçesinde geçen yıl ağustos ayında kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda Küçükyetim, buradaki çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaraladı.

Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, ifadesi sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

108 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Arda Küçükyetim hakkında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede sanık Küçükyetim hakkında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 100 yıla kadar, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın karar duruşmasında Arda Küçükyetim hakim karşısına çıktı. Kapalı olarak görülen duruşmada mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Küçükyetim'e "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

