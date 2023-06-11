Eskişehir’de huzur operasyonu: 3 bin kişi sorgulandı

Eskişehir’de 233 polisle gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 957 kişi sorgulanırken, farklı suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şahıs yakalandı.

Eskişehir’de huzur operasyonu: 3 bin kişi sorgulandı

Kent genelinde dün akşam saatlerinde 233 polis ve 1 tim çevik kuvvet ile huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, toplamda 2 bin 957 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Sorgulananlar arasında bulunan ve Antalya Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 20 yıl 7 ay hapis cezası verilen D.K. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın ayrıca bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edildi.

Gece saatlerine kadar devam eden uygulamada, kimlik sorgusu yapılan kişilerden farklı suçlardan arandığı tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 3 kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise, 1 kişinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi ele geçirildi. Umuma açık 87 iş yerinde yapılan denetimlerde ise eksiklikler tespit edilen 8 işletmeye işlem yapıldı.

Kent genelinde dün akşam yapılan geniş çaplı trafik denetimlerinde 211 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 33 sürücüye toplamda 56 bin 882 TL idari para cezası kesildi.

İHA

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