Eskişehir'de ilginç durum! Duvardaki notlar dikkat çekiyor

Kaynak: İHA
Eskişehir'de bir binanın duvarına, çöp ve yemek dökülmemesi ile ilgili asılan ilginç notlar sokaktan geçen vatandaşların dikkatini çekti.

Adalar Mahallesi 3. Dere Sokak'ta bulunan bir duvara yazılan yazılar dikkat çekiyor. Duvar üzerinde bir çok farklı noktada, farklı şekilde, "Buraya çöp ve yemek dökme', "Yazıyı insan okur dedik', "Hayvan eğitilir ama insan', "Buraya yemek ve çöp dökmeyin, sinek ve koku yapıyor" ve "Sokak hayvanları için ayırdığınız yemekleri buraya bırakmayın, sinek ve koku yapıyor. Bir gün kendi evinizin önüne bırakın, nasıl oluyor görün. Bıktırdınız" yazıları apartman sakinleri tarafından asıldığı öğrenildi.

2-003.jpg

Bırakılan yemek artıkları ve çöplerin apartman etrafında koku ve rahatsızlığa sebep olduğu görüldü.

3-001.jpg

Asılan notlar ise çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekti.

4.jpg

