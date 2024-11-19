Eskişehir'de işçi, 15 metre yükseklikten vinçten düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eskişehir'de işçi, 15 metre yükseklikten vinçten düştü

Eskişehir'de spor salonu inşaatında vincin sepetinin kırılması sonucu 15 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Recep Özer (35) hayatını kaybetti

Eskişehir'de spor salonu inşaatında vincin sepetinin kırılması sonucu 15 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Recep Özer (35) hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki spor salonu inşaatında meydana geldi. İşçi Recep Özer, üzerinde bulunduğu vincin sepetinin kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Özer'in düştüğünü gören diğer inşaat işçileri, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özer'in cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de işçi, 15 metre yükseklikten vinçten düştü

Eskişehir'de işçi, 15 metre yükseklikten vinçten düştü

Eskişehir'de işçi, 15 metre yükseklikten vinçten düştü

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