Eskişehir'de IŞİD şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Irak uyruklu şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.