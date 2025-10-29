Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlerde, jandarma birliklerinin sergilediği özel gösteri izleyenlerden tam not aldı. Alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatan jandarma personeli, özellikle silahlarla gerçekleştirdikleri senkronize ve ritimli akrobatik hareketlerle büyük beğeni topladı. Yüksek disiplin ve koordinasyon gerektiren şov, izleyicileri adeta mest ederken, jandarmanın profesyonelliği bayram coşkusunu ikiye katladı.
Eskişehir’de jandarma’dan nefes kesen 29 Ekim gösterisi
Eskişehir’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, jandarma birliklerinin sunduğu silahlı ve ritmik akrobasi gösterisiyle adeta görsel bir şölene dönüştü.
