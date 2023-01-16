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Jandarma'dan kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 13:06
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Eskişehir’de kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Jandarma'dan kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı, Doğançayır Mahallesi’nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kuyu mevkisinde O.K., H.K., B.Ö., G.S. ve H.E., iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandı. Aramalarda ise ruhsatsız tabanca, boş şarjör, jeneratör, arazi tarama cihazı, arama görüntüleme tableti ve çantasının yanı sıra tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken, tarihi olabileceği değerlendirilen taş da incelenmesi için Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

(Kaynak: DHA)

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