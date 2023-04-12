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Kaçak ürün operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Kaçakçılıkla mücadele amacıyla polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalanırken, çok miktarda kaçak ürün ile birlikte İnterpol tarafından aranan 1 adet lüks otomobil ele geçirildi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 21:46
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Eskişehir'de kaçak ürün operasyonu

Kaçak ürün operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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(İHA) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin vergi kaybının önlenmesi, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla çalışma düzenlendi.

Kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 18şüpheliye ait 9 iş yeri, 2 depo, 2 araç ve 7 ikamette arama yapıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 383 bin dal makaron, 231 bin 980 dal sarılmış sigara, 136 kilogram tütün, 625 şişe elektronik sigara aroması, 340 adet elektronik sigara, 526 kaçak elektronik eşya, bin 930 adet sahte alkol yapımında kullanılan bandrol, 301 litre sahte alkollü içecek, 79 adet alkollü içecek yapımında kullanılan aroma kiti, 4 adet kompresörlü sigara sarma makinası ele geçirildi.

Toplamda 18 şahsın yakalandığı operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve İnterpol tarafından aranan 1 adet lüks otomobil de ele geçirildi.

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