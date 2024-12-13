Eskişehir’de kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İHA

Eskişehir’de bir apartmanın kapısını açarak içeri giren iki kadın hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Kameranın görüş açısına giren kadınlar yüzlerini başörtüleriyle gizledi.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Lüleci Sokak'ta bulunan bir apartmana iddialara göre hırsızlık amacıyla 2 kadın girdi. Apartman kapısını zorlayarak açan 2 şüpheli kadın, güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kamerasını görünce başörtüsüyle yüzlerini gizleyen kadınlar, apartmanda bulunan dairelerin kapılarını açmayı denedi. Kapılar kilitli olduğu için dairelere girmeyi başaramayan kadınlar, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık şüphelisi kadınların apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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