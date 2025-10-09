Beylikova ilçesinde bulunan Mehmet Avdan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Baturalp Çakmak, arkadaşlarıyla teneffüste oyun oynadığı sırada aniden yere yığılarak fenalaştı. Çocuğun durumunu fark edenler derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Hızla okula ulaşan 112 Acil Sağlık ekibi, minik öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Beylikova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan yoğun müdahalelere rağmen Baturalp Çakmak, maalesef hayatını kaybetti.
Çocuğun kesin ölüm nedeninin, adli tıp kurumu tarafından hazırlanacak raporun ardından netleşeceği belirtildi. Baturalp Çakmak, Beylikova Yunus Emre Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.