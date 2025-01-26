Eskişehir’de kar mesaisi! Araçlar hazır kıta bekliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’de kar mesaisi! Araçlar hazır kıta bekliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle alarma geçti. Ekipler, Kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için buzla kaplı yollara tuzlama çalışması yaparken kar nedeniyle kapanabilecek yollar için araç ve gereçlerle hazır kıta bekliyor.

Eskişehir'in ilçelerinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuz durumuna geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler, kırsal mahallelerin yollarında karla mücadele ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları için özveriyle çalıştığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerden araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini de hatırlattı.

Eskişehir’de kar mesaisi! Araçlar hazır kıta bekliyor

Eskişehir’de kar mesaisi! Araçlar hazır kıta bekliyor

Eskişehir’de kar mesaisi! Araçlar hazır kıta bekliyor

Eskişehir’de kar mesaisi! Araçlar hazır kıta bekliyor

Eskişehir’de kar mesaisi! Araçlar hazır kıta bekliyor

Eskişehir’de kar mesaisi! Araçlar hazır kıta bekliyor

Eskişehir’de kar mesaisi! Araçlar hazır kıta bekliyor

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