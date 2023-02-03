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Eskişehir'de kar seferberliği

Kentte etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere tüm kentte karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:07
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Eskişehir'de kar seferberliği

Eskişehir'de kar seferberliği
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ANKA'da yer alan haberde, EBB, kar yağışı ile birlikte sorumluluğunda bulunan ana caddeler, otobüs, tramvay güzergahları ile yaya bölgeleri başta olmak üzere kent merkezi ve kırsalda çalışarak kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Gece boyunca kırsal mahalleler ve yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması için yoğun mesai yapan ekipler, caddeler, bulvarlar, otobüs ve tramvay güzergahları yolları, sanayi siteleri bölgelerindeki caddelerde de karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. 

Ekiplerin altı ayrı şantiyede 450 personel ile kent merkezi ve ilçe kırsalında kar ve buzla mücadele ettiğini belirten yetkililer, yaya yoğunluğunun olduğu caddeler ile kamu kurum ve kuruluşların çevrelerinde de temizliğe devam edildiğini bildirdi. Yurttaşlardan mecbur kalmadıkça karlı havalarda özel araçlarını kullanmamalarını, buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmalarını ve kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini isteyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülere araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve yanlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini de hatırlattı. 

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