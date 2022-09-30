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Kardeş katilinden korkunç savunma

Eskişehir’de kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Şüpheli şahıs, hastane önünde gazetecilerin, “Kardeşini neden öldürdün” sorusuna, “Sevdiğim için” yanıtını vererek duyanları şoke etti.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 17:05
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Eskişehir'de kardeş katilinden korkunç savunma

Kardeş katilinden korkunç savunma
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İHA'nın haberine göre, olay, dün gece saatlerinde Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak’ta meydana geldi. Özgür K. (45) ile kardeşi Ozan K. arasında, iddiaya göre daha önce birlikte açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle sürekli tartışma yaşandığı öğrenildi. 

Olay günü de ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Özgür K., bıçak ile kardeşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ozan K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Ozan K.'nın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalan şüpheli, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastane kapısında bulunan gazetecilerin, “Kardeşini neden öldürdün” sorusunu duyan Özgür K., “Sevdiğim için” yanıtını vererek herkesi şoke etti. Şüpheli şahıs hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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