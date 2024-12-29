Eskişehir’de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölgenin güney kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların Bursa merkez ve kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur olacağı tahmin ediliyor. Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar, ayrıca iç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı değerlendirilirken rüzgarın ise Eskişehir çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Bursa'nın kıyı kesimlerinde zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının ise 10 derece ile Mihalgazi ilçesinde olacağı değerlendiriliyor.