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Kartal ile köpekler tarlada karşı karşıya geldi

Eskişehir’de mısır tarlasına inen bir kartalın akbaş cinsi köpeklerle karşılaşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:45
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Eskişehir'de kartal ile köpekler tarlada karşı karşıya geldi

Kartal ile köpekler tarlada karşı karşıya geldi
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İHA'nın haberine göre, Eskişehir’in Karagözler Mahallesi’nde yaşayan Serkan Berber, akbaş cinsi köpekleriyle geziye çıktığı anlarda ilginç bir manzarayla karşılaştı. Akbaşlar, etrafı incelerken mısır tarlasına inen bir kartal buldu. 

Yaralı olduğu düşünülen kartalı koklamaya başlayan akbaşlar, Berber’in engellemesiyle kartala çok fazla yaklaşamadı. Durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğüne bildiren Berber, yaşanan anları ise cep telefonuyla kaydetti. 

Bir süre kartalın başında bekleyen Berber, köpeklerin kartalı rahatsız etmemesi için yoluna devam ederek, DKMP Eskişehir ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen ekipler, Berber ile birlikte mısır tarlasına döndükleri zaman kartalı bulamadı. Yapılan incelemelerde kartalın kendi imkanlarıyla tarladan kaçtığı değerlendiriliyor.

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