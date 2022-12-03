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Bu kadarı da yok artık dedirten olay. Kavgaya motorlu testereyle geldi

Eskişehir'de barlar sokağında iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da patladığı olayda bir kişinin olaya yerine motorlu testere ile geldiğini güvenlik kamerası tespit etti. İşte o anlar.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 09:15
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Eskişehir'de kavgiaya motorlu testere ile geldi. Yok artık bu kadarı da olmaz dedirten olay

Bu kadarı da yok artık dedirten olay. Kavgaya motorlu testereyle geldi
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Bu fotoğraf Eskişehir'den Barlar sokağından.Bir eğlence mekanının önünde çekildi. Birinin elinde silan diğerinin elinde ise motorlu testere..Fotoğraf yok artık bu kadarı da olmaz dedittirdi.

Eskişehir’de geçen haftabir eğlence mekânının önünde çıkan kavganın güvenlik kamerası yeni ortaya çıktı. Kavgaya gruplardan bir kişinin motorlu testere ile geldiği bir kişinin de tabancayla geldiği ortaya çıktı. 2 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Olay, geçen Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanı önünde geçen hafta yaşanmıştı görüntüleri yeni ortaya çıktı. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli A.G., Recep A. ile kardeşi Şükrü A.’yı bacaklarından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.


Olayla ilgili polis inceleme başlatılırken, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden A.G.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına almıştı. Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.
Olayla ilgili 2 grubun birbirine saldırdığı anlar civarda bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde; Recep A. ile Şükrü A.’nın bıçak ve elektrikli testereyle diğer grubun üzerine yürüdüğü, A.G.’nin ise tabancayla ateş açtığı anlar yer alıyor. Sonrasında ise yerdeki şahsın darp edilmesi ve boş alkollü içecek şişesiyle dövüldüğü anlar görülüyor.

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