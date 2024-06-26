Eskişehir'de kedi yavrularını ezip kaçan vicdansız adam

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eskişehir'de kedi yavrularını ezip kaçan vicdansız adam

Eskişehir'de kedi yavrularını ezip kaçan sürücüsü kameralardan tespit edildi.

Vicdansız, kedi yavrularını ezdi kaçtı

Eskişehir'de, iki kedi yavrusunu ezerek kaçan otomobil sürücüsü B.E., güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi. Sürücüye, Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı davranışı nedeniyle işlem yapıldı.

Odunpazarı ilçesi Dede Mahallesi'nde yaşanan olayda, B.E. yönetimindeki 06 AR 4057 plakalı araç, dönüş yaparken yolda olan iki kedi yavrusuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kediler hayatını kaybetti ve sürücü olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, HAYDİ birimi aracılığıyla mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek aracın plakasını ve sürücüsünü belirledi.

B.E. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu ihlali sebebiyle idari para cezası uygulanması amacıyla inceleme başlatıldı.

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