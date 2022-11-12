Kendisini ısıran köpeğe tekme attı dayağı yedi

İHA'nın haberine göre, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan İsmet İnönü Caddesi’nde ilginç bir olay meydana geldi. Bir sokak köpeğine bir tekme attı. Çenesine atılan tekme ile inleyen köpek, adeta neye uğradığını şaşırdı.

Olayı gören vatandaşlar şahsa tepki göstererek, neden tekme attığını sordu. Şahıs bahse konu köpeğin kendisini ısırdığını ve bunun için tekme attığını iddia ederek kendini savundu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Köpeğe tekme atan şahıs bir anda kendini tepkili kalabalığın arasında buldu. Adeta meydan dayağı atılan şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Tekme ile şaşkına dönen köpek ise kendi etrafında dönerken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.