Eskişehir'de kene ile mücadele için ilaçlama çalışması

Türkiye genelinde artış gösteren kene vakalarına karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ekipleri, kent merkezindeki sorumluluk alanında bulunan bölgelerle birlikte 12 kırsal ilçede çalışmalara başladı.

EBB Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen keneyle mücadele çalışmasında doğaya gelişigüzel kimyasal müdahaleler yerine, sadece risk görülen noktalarda kontrollü uygulamalar tercih ediliyor.

İlaçlama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Nurben Fatma Koptekin, “Keneler, uçma ve sıçrama yeteneği olmayan; çalı, ot, çimen gibi alanlarda insanlara tırmanarak bulaşan canlılardır. Çevreye yaygın şekilde yapılan kimyasal uygulamalar ekolojik dengeye zarar verdiği için yalnızca tespit edilen alanlarda ilaçlama yapılmaktadır. Etkili mücadele için ayrıca evcil hayvanların düzenli aralıklarla ilaçlanması, meraların sürülmesi ve yabani otların temizlenmesi gibi mekanik kontrollerin de önemi büyüktür” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan keklik, sülün ve tavuk gibi canlıların doğaya salınması, kene popülasyonunun kontrol altına alınmasında etkin bir rol oynuyor.

Büyükşehir Belediyesi, kene vakalarına karşı çevre sağlığını gözeten müdahale yöntemleriyle sahadaki çalışmalarını sürdürecek.