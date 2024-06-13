Eskişehir'de kızı ve torununu silahla öldüren kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA
Eskişehir'de kızı ve torununu silahla öldüren kişi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de kızı ve torununu silahla vurarak öldüren Osman Nuri Keskin, adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'den Eskişehir'e gelen Osman Nuri Keskin, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokağı'nda, kızı Merve Karabaş (31) ve torunu Ata Alp Karabaş'a (7) silahla ateş etti. Merve Karabaş, çocuğuyla birlikte iş yerine gitmek üzere 26 AIE 792 plakalı otomobiline binerken, Keskin silahını ateşleyerek onları vurdu. Torunu kaçmaya çalışırken vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler, polis ve savcının incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, anne ve oğlunun sırtlarına ikişer kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Olay sonrası çevredekiler tarafından darbedilen Osman Nuri Keskin, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Uzaklaştırma Kararına Rağmen Cinayet İşlendi

Osman Nuri Keskin'in, eşi Hatice Keskin ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Hatice Keskin'in bir ay önce boşanma davası açarak Eskişehir'deki kızı Merve Karabaş'ın yanına taşındığı öğrenildi. Hatice Keskin, eşi hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırmış, ayrıca ikamet adresinin gizlenmesi için de önlem aldırmıştı.

Osman Nuri Keskin, eşi ve kızının kaldığı evi tespit ederek gece yarısı sokağa pusu kurdu. Sabah saat 07.30 sıralarında, Hatice Keskin çöp atmak için sokağın köşesine giderken, kızı Merve Karabaş ve torunu Ata Alp Karabaş evden çıkarken saldırıya uğradı.

Merve Karabaş ve Ata Alp Karabaş'ın cenazeleri, yarın Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

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