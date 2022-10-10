Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 47 kişiye 85 bin lira ceza



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesindeki bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. İşyerine yapılan baskında 47 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 47 kişiye 85 bin 493 lira idari para cezası uygulandı. İşyeri sorumlusu A.C.Ö. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.