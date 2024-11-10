Eskişehir’de kurulan antika pazarı meraklılarını buluşturdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eskişehir’de kurulan antika pazarı meraklılarını buluşturdu

Eskişehir’de aydı bir defa kurulan antika pazarında antika eşyalar alıcılarını buldu.

Eskişehir'de hafta sonunu antika pazarında değerlendirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk satıcıların yüzünü güldürdü.

Eskişehir Antikacılar Derneği tarafından düzenlen Eskişehir Antika Pazarı, Espark'ın yanında bulunan açık otopark alanında bugün eski eşya meraklılarını bir araya getirdi. Her ay sadece 1 kez açılan pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen her yaştan vatandaşın oluşturduğu yoğunluk, farklı şehirlerden de gelerek tezgah açan satıcıları memnun etti.

Eskişehir’de kurulan antika pazarı meraklılarını buluşturdu

Eskişehir’de kurulan antika pazarı meraklılarını buluşturdu

Eskişehir’de kurulan antika pazarı meraklılarını buluşturdu

Eskişehir’de kurulan antika pazarı meraklılarını buluşturdu

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