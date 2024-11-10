Eskişehir'de kuş gribi alarmı! Korkulan oldu: 5 mahalle karantinaya alındı

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi’ne bağlı Sığırcık Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte geçtiğimiz günlerde 15 tavuk aniden öldü. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, daha önce kuş gribi tespit edilen Konya’nın Çeltik ilçesinden bölgeye tavuk getirildiği belirlendi.

Sivrihisar'da ölen tavuklarda da kuş gribi tespit edildi.

İHA'nın haberine göre Sivrihisar Kaymakamlığı, Eskişehir Tarım Müdürlüğü, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tedbir çalışmaları çerçevesinde, kuş gribinin rastlandığı Sığırcık Mahallesi’nin ve 10 kilometre çevresinde bulunan 4 mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.

Karantinaya alınan 5 mahalledeki tavuk, horoz, ördek gibi kanatlı hayvanların sahiplerine ödeme yapılarak itlaf işleminin yapılacağı; itlaf edilen hayvanların kireçlenerek gömüleceği öğrenildi.