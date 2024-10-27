Eskişehir'de Lületaşı Müzesi kapılarını açtı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Kurşunlu Külliyesi içinde bulunan Lületaşı Müzesini yeniledi. Açılış törenine sanatçılar, lületaşı ustaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Odunpazarı Belediyesi, Kurşunlu Külliyesi içinde bulunan Lületaşı Müzesini yeniledi. Müzede bulunan mevcut eserlerin korunduğu yenileme çalışmasında, müze daha çağdaş ve modern bir görünüme kavuşturuldu. Yenilenen Lületaşı Müzesi'nin açılışında yapılan konuşmalarda ise lületaşının önemine vurgu yapıldı. Açılışta konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, lületaşını korumak için geçen sene yaptırdıkları bir çalışmanın Sayıştay tarafından "kamu zararı" olarak görülerek kendilerine zimmet çıkarıldığını açıkladı. Başkan Kurt, "Ezbere yapılan eleştirilerle bizi korkutamazlar. Lületaşına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

"Lületaşını kaybettirmeyeceğiz"

Konuşmasına Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutlayarak başlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Korkmadan, hiçbir şeyden çekinmeden, coşkuyla kutlamamız gerekiyor. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Cumhuriyet 100 yıl, 300 yıl, 500 yıl daha sonsuza kadar yaşamalıdır. Hiçbir güç de bunu engelleyememeli. Bu noktada partimizin ve bizim tavrımız nettir. Cumhuriyet'i doya doya kutlamalıyız. Festivallerimiz de bunun bir parçasıdır" dedi. Lületaşının Eskişehir'in bir değeri olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, bu kültür mirasına sahip çıkmanın, onu geliştirmeye çalışmanın, ona sahip çıkmanın ve onu tanıtmanın ilgili belediyenin görevlerinin en başında yer aldığına dikkat çekti. "Biz bunu yapıyoruz. Ancak ne yazık ki Sayıştay geçen sene yaptırmış olduğumuz bilimsel çalışmaya yapamazsınız, bu sizin göreviniz değil dedi ve bize zimmet çıkardı. İnadına yapacağız. 5 bin yıldır var olan lületaşına, Eskişehir'in değerine Odunpazarı Belediyesi olarak sahip çıkmak bizim en temel görevimiz. Sayıştay, başkaları ne derse desin. Biz bu değeri kaybettirmeyeceğiz" diyen Başkan Kurt, müzenin yeniden düzenlenmesinde kendilerine destek olan Prof. Dr. Rıdvan Coşkun ve ekibine; lületaşı ustaları ile iletişimde kendilerine destek veren ve organizasyonda büyük katkıları bulunan Talat Ürersoy'a teşekkür etti.

"Ezbere yapılan eleştirilerle bizi korkutamazlar"

Başkan Kurt, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü: "Bu müze geçmişte de vardı, geçmişte emek verenlere de teşekkür ediyoruz. Ama 2025 yılında Eskişehir gibi vizyonu Avrupa'ya erişmiş bir şehre yakışmıyordu. Biz bunu geliştiriyoruz, değiştiriyoruz. Çok daha iyilerini yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda gazeteci kardeşimiz Deniz Çağlar Fırat bir yazısında TÜİK verilerine göre Odunpazarı'nın 1 milyon 200 bin turist aldığını yazmış. Bu az bir sayı değil. Bu sayıyı artırmak hepimizin görevidir. Bunu geliştirebilmemiz için en önemli malzeme ve değerimiz lületaşıdır. Onun için lületaşına sahip çıkıyoruz ve çıkacağız. Sayıştay ne derse desin. Mesajımız nereye gidiyorsa gitsin. Sayın vekillerim, Sayıştay bütçesi sırasında bunu ciddi bir biçimde dile getiriniz, çünkü ezbere yapılan eleştirilerle bizi korkutamazlar. Genel başkanımız "korkmayacağız" diyor. Biz hiç kimseden korkmuyoruz, alnımız açık, cesaretliyiz ve her türlü gelişmeyi de sağlayacağız. Bu müze onlardan birisi."

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından yenilenen Lületaşı Müzesi'nin açılışı yapıldı. Başkan Kurt, protokolde bulunanlarla müzeyi gezerek, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.