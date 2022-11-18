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Eskişehir'de ölüm geçişi can aldı 

Eskişehir’de apartman boşluğundaki pencereden kendi dairesinin balkonuna geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadın 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:37
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Eskişehir'de ölüm geçişi can aldı 

Eskişehir'de ölüm geçişi can aldı 
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İHA'nın haberine göre, olay, önceki gün akşam saatlerinde, Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yakınlarda bulunan semt pazarından evine dönen 60 yaşındaki Asuman Eyiol, anahtarının olmadığını fark etti.

Eşinin de evde olmamasından dolayı apartman içindeki merdivenlerin orada bulunan pencereden kendi balkonuna geçmeyi deneyen Eyiol, dengesini kaybederek 5’inci kattan aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, apartman girişindeki beton zemine çakılan 60 yaşındaki Asuman Eyiol’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Eyiol’un cansız beden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Vişnelik Mahallesi Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asuman Eyiol toprağa verildi.

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Sedat
18.11.2022 15:59
Kadın ölmüş fakat kadın sanki ne olduğunu anlatır gibi hikayesini birileri anlatmış.  
 
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