Eskişehir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Kaynak: DHA
Eskişehir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken çevre illerden ekipler yönlendirildi.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi’ndeki ormanda saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına Afyonkarahisar ve Kütahya’dan da çok sayıda orman yangın ilk müdahale ekipleri gönderildi. Havadan 2 helikopterin de yer aldığı bölgede alevleri söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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