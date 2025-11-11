Ailesi ve yetkililerin katıldığı törende, fidanlar dikilerek şehitler için vefa örneği sergilendi.Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nce belirlenen alanda düzenlenen fidan dikim töreninde, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Orman Genel Müdürlüğü'nün bu anlamlı girişimini övdü. Şehitlere gösterilen vefanın gelecek nesillere güçlü bir mesaj verdiğini vurgulayan Yücel, "Gelecek kuşaklara her bakımdan anlamlı bir mesaj veriliyor" dedi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Veli Altuntaş da konuşmasında, ormanların hayatın temel taşı olduğunu belirterek, fidanların hem doğaya hem de şehit anısına katkı sağlayacağını ifade etti. Ormancıların her diktiği fidanın bir umut ve nefes olduğunu anlatan Altuntaş, "Burada toprakla buluşturacağımız her fidan hem doğamıza can verecek hem de görevini yaparken şehit olan mesai arkadaşımız Eyüp Dereli'nin aziz hatırasını yaşatacaktır." şeklinde konuştu.

AİLEDEN DUYGUSAL TEŞEKKÜRLER

Şehit Eyüp Dereli'nin babası Salih Dereli, oğlunun anısına dikilen fidanların kendilerini gururlandırdığını dile getirdi. Emeği geçenlere minnettarlığını ifade eden Salih Dereli, "Aile olarak çok memnun olduk. Allah bin kere razı olsun. Muhtarımız kabul etti. Hatıra ormanı buraya yapıldı. İyi olacak, inşallah." dedi.

Şehidin ikiz kardeşi Faik Dereli ise ağabeyinin kaybının acısını hala yaşadığını, ancak hatıra ormanının yüreklerini rahatlattığını belirtti. Duygularını paylaşan Faik Dereli, "Böyle yerler bizim yüreğimizi bir nebze de olsa ferahlatıyor. Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. İlk başta şaşırdık açıkçası. Bizim için gurur verici bir şey. Gerçekten çok sevindik. Şimdi geldik, gördük. Çok da güzel olmuş. Daha da güzel olacak, inşallah. Hep beraber elimizden geldiğince buraya sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Eyüp Dereli'nin 10 yaşındaki oğlu Batuhan Dereli de babası adına fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı. Gelecekte babası gibi dozer operatörü olmayı hayal eden küçük Batuhan, yeşil bir dünya için sorumluluk vurgusu yaptı:

"Orman, hem Eskişehir'e hem de ülkeye armağan olacak. Yeşil bir dünya için fidan dikmek bizim görevimiz olduğu için bu sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Şu anda babam burada olsaydı kendisini mutlu hissederdi. Şu an babam gibi kendimi mutlu hissediyorum. Böyle bir yer yapıldığı için gerçekten çok mutluyum. Büyüyünce baba gibi dozer operatörü olmak istiyorum. Okulum tatil olunca evde canım sıkıldığı zaman babamın iş yerine giderdim. Bazen eğlenceli aktiviteler yapardık. En sevdiğimiz aktivite dışarıya çıkıp bisiklet sürmekti. Babam voleybol oynamayı severdi. Kurumunun turnuvalarına katılmıştı."

Törene, şehit Dereli'nin annesi Habibe, eşi Eda, 8 yaşındaki kızı Defne ile yakınları ve yetkililer katıldı.

Konuşmaların ardından aile üyeleri ve katılımcılar, fidanları toprağa dikerek can suyu verdi.

Hatıra ormanı, 23 Temmuz'da Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına sıçrayan orman yangınında meydana gelen trajediyi anmak amacıyla oluşturuldu.

Yangına müdahale sırasında Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli dozer operatörü Eyüp Dereli ile beraberindeki 4 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü şehit düşmüştü. Bu etkinlik, şehitlerin hatırasını yeşille yaşatma çabasının bir parçası olarak dikkat çekti.