Eskişehir’de otel kafeteryasında yangın paniği

Olay, Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerindeki bir otelde saat 08.10 sıralarında, bilinmeyen bir nedenden dolayı kafeterya kısmında çıktı.

Yangın esnasında oteldeki vatandaşlar tahliye edilirken, olay yerine İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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"İÇERİDE BÜYÜK PANİK VARDI"

Yangının çıktığı esnada otelden kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaş yaşadıklarını, "Abimle birlikte kalıyorduk. Odamın kapısına vurarak beni uyandırmaya çalışmış, önce uyanamamışım. Sonra sesleri, bağırtıları duyunca hemen dışarı koştuk. Üstümde hiçbir şey yoktu, eşyalarımız içerde kaldı. İçerde büyük bir panik vardı. Yangın mutfaktan başlamış ve sonra yukarıya sıçramış," şeklinde anlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.