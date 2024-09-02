Eskişehir'de polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu. 14’ü polis 15 yaralı

Eskişehir- Seyitgazi Karayolu'nun Karapazar ve Sarayören Mahalleleri arasındaki mevkide meydana gelen kazada, Edinilen bilgiye göre ilçede yapılan Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görev alan polis memurlarını taşıyan, 26 DF 596 plakalı midibüs sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Daha sonra midibüs, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

14 POLİS YARALANDI

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Aracın içinde olan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı. 10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.