Eskişehir’de sağanak yağış

Kaynak: İHA
Eskişehir’de sağanak yağış

Eskişehir'de aniden gök gürültülü sağanak etkili oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağış karşısında vatandaşlar koşarak kapalı alanlara girmeye çalışırken, krizi fırsata çevirmek isteyen esnaf ve şemsiye satıcıları ise caddeler üzerinde şemsiye satışına başladı.

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Sokağa şemsiyesiz çıkanlar şiddetli yağışa karşı şapkalarıyla önlem alırken, bazı vatandaşların ise ellerindeki şal ve poşetlerle ıslanmaktan korunmaya çalıştığı görüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre, Eskişehir'de gök gürültülü ve aralıklı sağanak yağışlı havanın gün içinde yer yer olması bekleniyor.

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