15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Eskişehir'de şehir haritasının üzerine bomba görseli paylaşan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de şehir haritasının üzerine bomba görseli paylaşan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 20:43
Takip Et

Eskişehir'de şehir haritasının üzerine bomba görseli paylaşan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de şehir haritasının üzerine bomba görseli paylaşan şahıs tutuklandı
+
Aa
-

Eskişehir'de sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı. Gözaltına alınan M.K adlı şahıs Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapmıştı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

ŞEHİR HARİTASININ ÜZERİNE BOMBA GÖRSELİ PAYLAŞTI

Adliyeye getirilen şüpheli savcılıkça sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli M.K'yı yakalamıştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
1
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
2
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
3
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
4
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Herkes teröristin bileğindeki bu dövmeyi konuşuyor. Anlamını öğrenince şok olacaksınız
5
﻿Herkes teröristin bileğindeki bu dövmeyi konuşuyor. Anlamını öğrenince şok olacaksınız
﻿Herkes teröristin bileğindeki bu dövmeyi konuşuyor. Anlamını öğrenince şok olacaksınız
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
6
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
7
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Türkiye Ürdün'e gol yağdırdı
﻿Türkiye Ürdün'e gol yağdırdı
﻿Türkiye Ürdün'e gol yağdırdı
﻿Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının yasaklandığını duyurdu
﻿Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının yasaklandığını duyurdu
﻿Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının yasaklandığını duyurdu
﻿Eskişehir'de şehir haritasının üzerine bomba görseli paylaşan şahıs tutuklandı
﻿Eskişehir'de şehir haritasının üzerine bomba görseli paylaşan şahıs tutuklandı
﻿Eskişehir'de şehir haritasının üzerine bomba görseli paylaşan şahıs tutuklandı
﻿Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
﻿Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
﻿Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.