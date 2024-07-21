Eskişehir’de sıcaklık 42 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı, bugün öğle saatlerinden sonra Bilecik'in Bozüyük, Söğüt ve İnhisar ileçeleri, Eskişehir'in Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü ve Tepebaşı ilçeleri ile Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Ayrıca akşam saatlerinde Eskişehir'in Sarıcakaya, Mihalgazi ve İnönü ilçeleri ile Bilecik'in Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde yerel şiddette gök gürültülü sağanak yağışın devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 42 derece ile Sarıcakaya ve 41 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.