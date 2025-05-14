Eskişehir’de şok olay! ‘Dur’ ihtarına uymadı: Kaçtı polise çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Eskişehir’de “Dur” ihtarına uymayan sürücü, olay yerinden kaçtı. Ankara istikametine doğru kaçmaya çalışan sürücü KEM’e bağlı polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece çevreyolunun Batıkent Mahallesi kısmında bulunan Bursa-Eskişehir Karayolu Polis Uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri 09 Z 0681 plakalı aracı durdurmak istedi. B.D. idaresindeki aracın sürücüsü dur ikazına uymadı.

Hızla uygulama noktasından Ankara istikametine doğru kaçmaya çalışan sürücü, Köpek Eğitim Merkezi'ne (KEM) bağlı polis memuru G.A.'ya çarptı. Sağ dikiz aynası kırılan araç uygulama noktasından kaçarken yaralı polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ) sevk edildi. Tedavi altına alınan G.A.'nın göğüs bölgesinden darbe aldığı, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI

Olay yerinden kaçan sürücü aracını ise Batıkent Mahallesi Morçiçek Sokak üzerine bırakıp yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda yaklaşık 1 saat sonra Çamlıca Mahallesi'nde yakalanan B.D. sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.

Eskişehir’de şok olay! ‘Dur’ ihtarına uymadı: Kaçtı polise çarptı

Eskişehir’de şok olay! ‘Dur’ ihtarına uymadı: Kaçtı polise çarptı

Eskişehir’de şok olay! ‘Dur’ ihtarına uymadı: Kaçtı polise çarptı

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