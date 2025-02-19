Eskişehir’de son 1 haftada 10 bin 480 araç kontrol edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’de son 1 haftada 10 bin 480 araç kontrol edildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde trafikte 10 bin 480 araç kontrol edildi. Kontrol sonrasında 4 bin 362 araca cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. 12-19 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 10 bin 480 aracın kontrol edildi.

Ekiplerin kontrolleri sonucunda; 58 alkollü araç kullanmak, 116 sürücü belgesiz araç kullanmak, bin 812 park yasağı, 619 hız, 242 kırmızı ışık, 43 taşıma kanunu, 153 emniyet kemeri, 8 abart egzoz ve 43 kask kullanmamak başta olmak üzere 4 bin 362 araca işlem uygulandı. Ayrıca 149 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesinin daimi iptal olduğu öğrenildi.

Eskişehir’de son 1 haftada 10 bin 480 araç kontrol edildi

Eskişehir’de son 1 haftada 10 bin 480 araç kontrol edildi

Eskişehir’de son 1 haftada 10 bin 480 araç kontrol edildi

Eskişehir’de son 1 haftada 10 bin 480 araç kontrol edildi

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