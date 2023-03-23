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Eskişehir’de 'Su Balesi Gösterisi'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB) ev sahipliğinde, ‘22 Mart Dünya Su Günü’nde Yıldızlar Su Kulübü’nün senkronize sporcuları ‘Su Balesi Gösterisi’ yaptı.  

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 15:41
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Eskişehir’de 'Su Balesi Gösterisi'

Eskişehir’de 'Su Balesi Gösterisi'
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‘Dünya Su Günü'nde su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla, “Dünyanın en önemli konuSU” sloganıyla düzenlenen ‘Su Balesi Gösterisi’ ilgi gördü. Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen etkinlik; Tepebaşı Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü, Tepebaşı İklim Sözcüleri ve Eskişehir Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü iş birliğinde yürütüldü. 

Gösteriye; EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Ünal, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Öznur Oğuzoğlu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ile görevliler katıldı.

Eskişehir’e gelen depremzede aileler ve çocukları ile Eskişehirlilerin de ilgi gösterdiği gösteri öncesi Kalabak su maskotu çocukları eğlendirirken, tasarruflu su kullanımı ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. 

EBB Başkanvekili Hasan Ünal kuraklığa dikkat çektiği konuşmasında, şunları kaydetti: 

“Su hayattır. 22 Mart Dünya Su Günü de buna dikkat çekmektedir. Deprem bölgesinde yaşanan sıkıntıları herkes görüyor. Suya erişim çok önemli bir mesele. Aynı şekilde tarımda su kullanımı ayrı bir öneme sahip. Pervasızca kullanılan sular yüzünden, kuraklık, iklim krizi gibi sebeplerle Eskişehir’de de barajlarımızın durumu bize her zaman suyun ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Vahşi sulamadan vazgeçilmesi ve damlama sulama sisteminin yaygınlaşması lazım. Suyumuzu koruyalım.”

Konuşmaların ardından Eskişehir Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü sporcularının combo, düet ve solo su balesi gösterisinin yanı sıra suyun önemine ilişkin Birleşmiş Milletler Su Konferansı’nda belirlenen 2023 yılı teması ‘Sinek Kuşunun Hikayesi’ tiyatral olarak sergilendi. İkinci kısımda ise ‘Sinek Kuşu’ performans gönüllüsü sporcular, sudaki sporcular ve salondaki çocukların da katılımı ile birlikte kapanış dansı yapıldı.

 

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