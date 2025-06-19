Eskişehir’de tefeci çetesi çökertildi

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
Eskişehir’de tefeci çetesi çökertildi

Eskişehir’de jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği baskında gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu tamamlandı. 1 milyon 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla sorguları yapılan şüpheliler tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 kişinin tefecilik yaptığı belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, zanlılara ait 3 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Aramalarda, 1 senet defteri, 10 isme yazılmış senet, 193 boş senet, 443 tabanca mermisi, 1 tabanca şarjörü, 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 geyik boynuzu ele geçirildi.

Şüphelilerin mağdurlardan 1 milyon 250 bin lira nakit para ve 4 ev aldıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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