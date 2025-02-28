Eskişehir’de tefeci operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eskişehir’de tefeci operasyonu

Eskişehir'de araç kiralama şirketi üstünden tefecilik yaptığı öğrenilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kurdukları paravan araç kiralama şirketi üzerinden tefecilik yapan şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i kadın, 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile tefecilik suçuna ilişkin dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken, 1'i kadın 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şüpheliler, araç kiralama şirketini paravan olarak kullanarak yüksek faizle para verip, karşılığında senet imzalatmak, borçluların adliyeye gidip şikayetçi olmalarını tehdit ve baskıyla engelleyerek tefecilik yapmakla suçlanıyor.

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