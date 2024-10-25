Eskişehir'de tefeci operasyonu

Kaynak: İHA
Eskişehir'de tefeci operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Beylikova İlçesi'nde tefecilik yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara senet imzalatarak borç para verdiği ve baskı, cebir, şiddet kullanarak bu borçları katladığı, borcunu ödeyemeyen mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı öğrenilen H.Y. isimli şahsa, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda H.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada ise, 8 adet isme yazılmış 2 milyon 788 bin 500 TL değerinde senet, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında "Tefecilik" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son Haberler
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı
Erbakan eski ittifak ortaklarını hedef aldı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ordumuzu aciz gösterir
Erbakan eski ittifak ortaklarını hedef aldı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ordumuzu aciz gösterir
Elazığ’da trafik kazası! 2 kişi yaralandı
Elazığ’da trafik kazası! 2 kişi yaralandı
Ankara'da akrabalar birbirine girdi
Ankara'da akrabalar birbirine girdi
Anadolu Efes’te Larkin şoku
Anadolu Efes’te Larkin şoku