Eskişehir’de termometreler 42 dereceyi gösterecek

Kaynak: İHA
Eskişehir'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi" tarafından Eskişehir için hazırlanan Sabah Hava Tahmin Raporu'na göre, 17 Ağustos günü bölgenin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklılarının mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi beklenen Eskişehir'de en sıcak bölge 42 derece ile Sarıcakaya olurken Odunpazarı ve Tepebaşı 35 derece olacak. Rüzgar ise yer yer orta şiddette esecek.

