Eskişehir'de Uğur Mumcu, düzenlenen konserle anıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 24 Ocak 1993 yılında evinin önünde arabasına düzenlenen bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’yu anmak için bir konser düzenledi. Anma konserine Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve besteci Turgay Erdener ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecenin sunuculuğunu Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncuları Birsu Metin ve Atakan Celbiş üstlendi. Koro şefleri Çiğdem Aytepe ve Özlem Erdoğan yönetimindeki görkemli koro sanatseverlerin beğenisini topladı. Konserin ilk bölümü besteci Yalçın Tura’nın üç bölümden oluşan flüt konçertosuyla başladı. Flüt sanatçısı Bülent Evcil’in ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın performansı uzun süre alkışlandı. Bülent Evcil sanatseverleri kırmayarak değerli besteci Yalçın Tura’nın “Umutsuz” eseriyle bis yaptı. Seslendirdiği eseri ve performansını Bolu Kartalkaya’da hayatını kaybeden 78 yurttaşa ve Uğur Mumcu’ya ithaf eden sanatçı, üzüntüsünü dile getirerek baş sağlığı diledi.

Konserin ikinci bölümünde Hasan Uçarsu’nun “Sakıncalı Piyade” eseri ve Turgay Erdener’in "Uğur Mumcu Kantatı" seslendirildi. Solistlerin, Saygun Filarmoni ve Eskişehir Polifonik Korosu’nun Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği performans, uzun süre alkışlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, plaket takdimini gerçekleştirirken Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Başkan Ünlüce, Uğur Mumcu’yu anma konserini gerçekleştiren, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nı, orkestra şefini, solistleri ve katkı sağlayan herkesi tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde (Opera), 28 Ocak 2025 tarihinde saat 20.00’de Ece Göksu-İmer Demirer-Eylül Biçer caz konserinde yeniden açılmak üzere perdeler kapandı.