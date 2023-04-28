Eskişehir’de ulaşım filosu yeni otübüslerle güçlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 18 yeni otobüs alarak ulaşım filosunu güçlendirdi. Engelli erişimine de sahip otobüsler, kırsal mahallelere ulaşımda daha konforlu ve güvenli seyahat imkânı sunacak.

Eskişehir’de ulaşım filosu yeni otübüslerle güçlendi

ANKA'da yer alan haberde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hafif raylı sistem yatırımlarının yanı sıra kent içi ulaşımda otobüs yatırımlarına da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından 28 Aralık 2022’de ihalesi yapılan ve Anadolu Isuzu firması tarafından ihalesi kazanılarak sözleşme imzalanan Isuzu Novo Citi otobüsler, Eskişehir’e geldi.

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Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından teslim alınan araçlar, kırsal mahallelere hizmet eden düşük modelli araçların yerini alarak daha konforlu ve güvenli seyahat imkânı sağlayacak.

Araçlar hakkında bilgi veren yetkililer, “18 adet Isuzu Novo Citi toplu taşıma otobüsümüz, düşük yakıt ve bakım maliyetine sahip 7,5 metrelik, dizel yakıtlı, klimalı, ilave sulu tip kalorifer ısıtmalı, engelli erişimine uygun, 21 oturan+1 engelli+25 ayakta yolcu kapasitesine sahip. 7 adet kamera ve kayıt güvenlik sistemi ile donatılmış toplu taşıma araçlarımız, ağırlıklı olarak kırsal mahallelere hizmet edecektir” açıklamasını yaptı.

Trafik tescil işlemleri tamamlanan otobüsler, Eskişehirlilerin hizmete sunulacak.

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