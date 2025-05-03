Eskişehir'de "Ustanın Işığında Filizlenen Zarafet" tezhip sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Eskişehir'de Nuray Çeliksoy ve öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerden oluşan karma tezhip sergisi, 2-3-4 Mayıs tarihlerinde Atilla Özer Karikatür Evi Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Eskişehir, geleneksel el sanatlarından tezhip sanatının incelikle işlendiği özel bir karma sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Türk Ocağı bünyesinde sanat eğitimi veren Nuray Çeliksoy'un rehberliğinde hazırlanan sergide, tezhip öğrencilerinin emek ve estetikle yoğrulmuş eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, klasik tezhip anlayışını modern yaklaşımlarla birleştirerek kültürel mirasları güncel estetik anlayışıyla buluşturuyor. Öğrencilerin bireysel üsluplarını geliştirme fırsatı bulduğu bu kolektif çalışma, aynı zamanda Türk süsleme sanatlarının yaşatılmasına katkı sunan değerli bir adım olarak dikkat çekiyor.